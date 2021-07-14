РК охвачена четвёртой волной пандемии COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 14 июля в стране зарегистрированы 1.600 новых случаев COVID-19. 70,6% из них составила доля столичного региона. Более тысячи заболевших за сутки выявляются вторую неделю. Строгие меры социального дистанцирования пока не приводят к замедлению распространения инфекции. Кроме того, прививочная кампания идёт не такими быстрыми темпами, как планировалось, из-за нехватки вакцин. Общее число пациентов с подтверждённой инфекцией COVID-19 составило с начала пандемии 173.511 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 2.050 человек. Коэффициент смертности 1,18%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 15 млн 836 тыс. человек, или 30,5% населения страны. 6 млн 183 тыс. человек, или 11,9% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 1.018 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 156.509 человек.