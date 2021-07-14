В РК отмечено максимальное с начала лета потребление электроэнергии

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В связи с сильной жарой в РК был зафиксирован максимальный уровень потребления электроэнергии с начала лета. По данным Корейской электроэнергетической биржи, по состоянию на 17:00 14 июля максимальный дневной спрос на электроэнергию превысил 88 ГВт, а резерв электроэнергии составил около 10%. В целом, поставки энергии осуществляются в штатном режиме. Наивысший объём энергопотребления в этом году составил 90.564 МВт (уровень резервов 9,5%) 11 января, когда страну накрыли сильные морозы. Самый высокий летний показатель был отмечен 24 июля 2018 года и составил 92.478 МВт (уровень резервов 7,7%). По прогнозам правительства РК, из-за жары и увеличения промышленного производства этим летом спрос на электроэнергию может вырасти до 94,4 ГВт, установив новый рекорд. Метеорологическая администрация прогнозирует наступление ещё более сильной жары и тропических ночей с 20 июля. В результате на четвёртой неделе июля запасы электроэнергии могут упасть до уровня 4,0-7,9 ГВт. В случае, если показатель упадёт ниже в 5,5 ГВт, впервые с августа 2013 года будет объявлен аварийный режим энергоснабжения.