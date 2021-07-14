Пассажиропоток на внутренних авиалиниях восстановился до прежнего уровня

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В первом полугодии пассажиропоток на внутренних авиалиниях восстановился до уровня, предшествовавшего пандемии COVID-19. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта РК, показатель составил 15 млн 480 тыс. человек, что на 45,8% больше, чем за тот же период прошлого года. В аналогичный период с 2019 по 2020 год отметка снизилась с 16 млн до 10 млн 600 тыс. Стабильный рост внутреннего пассажиропотока сохраняется с марта, когда показатель достиг уровня до пандемии. В мае было зарегистрировано 3 млн 120 тыс. авиапассажиров, что на 65% больше по сравнению с прошлогодним показателем. Между тем, пассажиропоток на международных авиарейсах значительно сократился. В первом полугодии он составил 1 млн 190 тыс. человек, что на 90,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. Общее количество авиапассажиров в первой половине этого года составило 16 млн 670 тыс. человек, сократившись на 29,3%. Объем грузовых авиаперевозок в указанный период вырос на 8,8% в годовом исчислении до 1 млн 750 тыс. тонн.