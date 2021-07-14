У шести военнослужащих из подразделения «Чхонхэ» подтверждён вирус COVID-19

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Шесть военнослужащих из контингента «Чхонхэ», находящихся на борту южнокорейского эсминца «Король Мунму Великий», который участвует в международной операции по борьбе с пиратством у берегов Африки, оказались заражены коронавирусом. Как сообщили 15 июля в министерстве обороны РК, это вызвало опасения по поводу коллективного заражения около 300 членов экипажа эсминца. Проникновение вируса могло произойти во время стоянки эсминца в порту с 28 июня по 1 июля. На следующий день после того, как корабль покинул порт, у одного военнослужащего появились симптомы респираторного заболевания. Врач дал ему лекарства от простуды, не сделав тест на коронавирус. После того, как на простуду начали жаловаться другие военнослужащие, у шести из них методом случайной выборки были взяты анализы, давшие положительный результат. Помимо этого, симптомы пневмонии выявлены у одного из офицеров. Число заражённых в условиях замкнутого пространства может увеличиться, поскольку ни один из военнослужащих не вакцинирован. Около 80 членов экипажа с симптомами респираторного заболевания в настоящее время находятся в групповой изоляции. Министерство обороны изыскивает возможность протестировать всех военнослужащих, находящихся на борту эсминца, и эвакуировать больных на родину. Рассматривается также возможность отправки на корабль дополнительного медицинского персонала. «Мы считаем ситуацию очень серьёзной. Нашим главным приоритетом является безопасность экипажа и предотвращение дальнейшего распространения вируса», - заявил представитель минобороны. Подразделение «Чхонхэ» участвует в международной миссии по борьбе с пиратством в Аденском заливе у побережья Сомали с 2009 года. Позднее в зону действия миссии был включён Ормузский пролив. На смену нынешнему составу контингента «Чхонхэ» в настоящее время направляется новый. Все 300 военнослужащих из его состава полностью вакцинированы.