Realmeter: Рейтинг бывшего генпрокурора Юн Сок Ёля впервые за 4 месяца упал ниже 30%

Photo : YONHAP News

Уровень поддержки бывшего генерального прокурора РК Юн Сок Ёля в качестве кандидата в президенты страны впервые за четыре месяца упал ниже 30-процентного уровня. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого 12-13 июля агентством Realmeter по заказу информационного портала OhmyNews среди 2.036 взрослых жителей страны, Юн Сок Ёля поддерживают 27,8% опрошенных. Это на 4,5% меньше, чем три недели назад. Его основной конкурент, губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, улучшил свои показатели на 3,6%. В его поддержку высказались 26,4% респондентов. Разрыв между двумя кандидатами в президенты составляет 1,4%, оставаясь в пределах погрешности. По итогам предыдущего опроса данный разрыв составлял 9,5%. На третьем месте в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты бывший премьер-министр РК Ли Нак Ён, которого поддерживают 15,6% опрошенных. Бывший министр юстиции Чху Ми Э на четвёртом месте с показателем 5,2%, на пятом – бывший председатель комитета по аудиту и инспекциям Чхве Чжэ Хён (4,2%). Погрешность при обработке данных составляет 2,2% при уровне достоверности 95%.