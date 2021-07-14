Еврокомиссия представила пакет мер по сокращению выбросов углерода

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14 июля Еврокомиссия (ЕК) представила климатическую программу «Fit for 55», которая представляет собой пакет мер по сокращению выбросов углерода. Её целью является сокращение к 2030 году выбросов парниковых газов не менее чем на 55% по сравнению с 1990 годом. Одной из ключевых мер является введение пограничного углеродного налога на импортируемые в ЕС товары в зависимости от их углеродного следа. Данная мера является беспрецедентной. Механизм трансграничного углеродного регулирования будет вводиться поэтапно. Так, с 2026 года сборами будет облагаться импорт стали и ряда других товаров. Пограничный углеродный налог коснётся и южнокорейских экспортёров. Помимо этого ЕС намерен существенно ужесточить стандарты выбросов для новых автомобилей с целью добиться нулевых вредных выбросов к 2035 году. Фактически это будет означать запрет на продажу новых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями в 27 странах ЕС. Также программа включает расширение системы торговли квотами на выбросы углерода за счёт включения в неё транспортного и отопительного секторов, а также введение налога для авиационного и судоходного секторов. Для реализации предложения Еврокомиссии требуется одобрение 27 стран-членов и Европарламента.