Иран вернул южнокорейским фирмам долг на сумму 70 млн долларов

Photo : YONHAP News

Иран вернул долг ряду южнокорейских экспортёров из средств, замороженных в южнокорейских банках. Как сообщило 14 июля агентство Ёнхап со ссылкой на неназванный источник, около 40 южнокорейских фирм получили 70 млн долларов в виде просроченных платежей за товары, экспортированные в Иран. Они не могли получить средства раньше из-за американских санкций в отношении Ирана. В марте произошло частичное снятие санкций, срок действия которого истёк в конце июня. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен продлил его ещё на 90 дней. Вашингтон разрешил Ирану использовать свои средства, хранящиеся в РК и Японии, для выплаты долгов южнокорейским и японским экспортёрам. Они отправляли товары в страны Ближнего Востока до того, как бывший президент США Дональд Трамп ввёл односторонние санкции против Тегерана. Платежи большинства южнокорейских компаний были урегулированы до конца июня, но некоторые японские компании не смогли этого сделать, и именно поэтому США продлили срок действия частичной отмены санкций. Известно, что Иран всё ещё должен в общей сложности 20 млн долларов примерно десяти южнокорейским экспортёрам. В банках РК с 2018 года заморожены иранские средства на сумму около 7 млрд долларов. Тегеран воспользовался этими средствами в начале текущего года, чтобы выплатить задолженность перед ООН и закупить вакцины против COVID-19.