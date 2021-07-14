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В Корее

Президент РК распорядился направить медперсонал и медикаменты для лечения военнослужащих за рубежом

Write: 2021-07-15 14:26:09Update: 2021-07-15 14:26:53

Президент РК распорядился направить медперсонал и медикаменты для лечения военнослужащих за рубежом

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин распорядился направить транспортный самолёт с медицинским персоналом и медикаментами для оказания оперативной помощи южнокорейским военнослужащим за рубежом, инфицированным COVID-19. Как сообщили 15 июля в администрации главы государства, президент оперативно отреагировал на сообщение о том, что шесть членов экипажа эсминца «Король Мунму Великий», который участвует в международной операции по борьбе с пиратством у берегов Африки, оказались заражены коронавирусом. По словам представителя администрации президента Пак Кён Ми, глава государства распорядился «как можно скорее» отправить в район дислокации военнослужащих не только транспортный самолёт, но и самолёт-заправщик. Он отметил необходимость немедленной эвакуации инфицированных военнослужащих на родину, если условия для лечения на месте не будут достаточно хорошими. 
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