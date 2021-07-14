РК поставит Бангладеш технологии ядерных реакторов

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Корейский институт ядерных исследований выиграл тендер на поставку технологий ядерных реакторов в Бангладеш стоимостью 3 млн 880 тыс. долларов. Как сообщили 15 июля в министерстве науки и информационных технологий РК, соглашение, подписанное с комиссией по атомной энергии Бангладеш, предусматривает поставки цифровых контрольно-измерительных приборов и систем управления для исследовательского ядерного реактора до января 2023 года. Институт поставит и установит цифровые системы, которые отвечают за управление ядерным реактором и его безопасную остановку в случае возникновения каких-либо проблем. Учебно-исследовательский реактор мощностью 3 мегаватта, введённый в эксплуатацию в 1986 году, подвергается модификации с целью замены устаревших аналоговых систем.