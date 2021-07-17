Главы РК и Вьетнама договорились активизировать сотрудничество

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Президент РК Мун Чжэ Ин и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг обсудили в ходе состоявшегося 15 июля телефонного разговора пути укрепления связей между двумя странами, вопросы укрепления сотрудничества в решении региональных и глобальных проблем. Это был первый контакт на высшем уровне между двумя странами после избрания в январе этого года нового руководства Коммунистической партии Вьетнама. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, лидеры двух стран согласились сотрудничать в целях развития «стратегического партнёрства». Как отметил Мун Чжэ Ин, несмотря на пандемию COVID-19, две страны не уменьшили объём двусторонней торговли, и Вьетнам является основным партнёром РК в реализации «новой южной политики». Он попросил Вьетнам, который является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, поддержать усилия Сеула по денуклеаризации Корейского полуострова. Вьетнамский лидер выразил удовлетворение тем, что РК признана страной с развитой экономикой, отметил необходимость возобновления межкорейских переговоров.