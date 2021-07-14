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В мире

Представители РК, США и Японии встретятся 21 июля в Токио

Write: 2021-07-16 10:39:57Update: 2021-07-16 10:42:47

Представители РК, США и Японии встретятся 21 июля в Токио

Photo : YONHAP News

Замминистра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон, его японский коллега Такео Мори и помощник госсекретаря США Уэнди Шерман встретятся 21 июля в Токио. Как сообщили 15 июля в госдепартаменте США, участники встречи обсудят вопросы сотрудничества в решении неотложных проблем, стоящих перед тремя странами. Это, в частности, усиление роли Китая и региональная безопасность. Трёхсторонний диалог, начатый в 2015 году, проводился регулярно до 2017 года, но в период правления в США администрации Дональда Трампа встречи не проводились. По данным госдепартамента, в Токио состоится также двусторонняя встреча Уэнди Шерман и Такео Мори. 22 июля помощник госсекретаря США прибудет в Сеул, где на следующий день проведёт переговоры с Чхве Чжон Гоном. Будут обсуждаться вопросы, касающиеся двусторонних отношений, возобновления диалога между Сеулом и Пхеньяном, а также Вашингтоном и Пхеньяном. Из Сеула Уэнди Шерман отправится в Монголию. Её азиатское турне продлится по 25 июля.
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