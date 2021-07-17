Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Почти половина южнокорейцев за ликвидацию министерства по делам семьи и женщин

Write: 2021-07-16 10:45:43Update: 2021-07-16 16:12:00

Почти половина южнокорейцев за ликвидацию министерства по делам семьи и женщин

Photo : YONHAP News

48% из 1.016 взрослых южнокорейцев, опрошенных с 12 по 14  июля четырьмя агентствами  - Embrain Public, KSTAT Research, Korea Research International и Hankook Research - согласны с предложенной оппозицией ликвидацией министерства по делам семьи и женщин. 41% респондентов выступают против упразднения данного министерства, а остальные 11% не определились с ответом. Примечательно, что предлагаемое упразднение министерства поддержали 61% опрошенных мужчин и 35% женщин. Одновременно 51% опрошенных женщин и 32% мужчин против ликвидации министерства по делам семьи и женщин. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Ранее председатель ведущей оппозиционной партии Сила народа Ли Чжун Сок и ряд кандидатов в президенты страны от оппозиции призвали ликвидировать министерство по делам семьи и женщин как устаревшую и изжившую себя структуру. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >