Почти половина южнокорейцев за ликвидацию министерства по делам семьи и женщин

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48% из 1.016 взрослых южнокорейцев, опрошенных с 12 по 14 июля четырьмя агентствами - Embrain Public, KSTAT Research, Korea Research International и Hankook Research - согласны с предложенной оппозицией ликвидацией министерства по делам семьи и женщин. 41% респондентов выступают против упразднения данного министерства, а остальные 11% не определились с ответом. Примечательно, что предлагаемое упразднение министерства поддержали 61% опрошенных мужчин и 35% женщин. Одновременно 51% опрошенных женщин и 32% мужчин против ликвидации министерства по делам семьи и женщин. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Ранее председатель ведущей оппозиционной партии Сила народа Ли Чжун Сок и ряд кандидатов в президенты страны от оппозиции призвали ликвидировать министерство по делам семьи и женщин как устаревшую и изжившую себя структуру.