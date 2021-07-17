Премьер-министр РК не исключил усиления карантинных мер вне столичного региона

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Если рост числа новых случаев COVID-19 не уменьшится, будут введены дополнительные ограничения на количество участников частных собраний за пределами столичного региона. Об этом заявил премьер-министр Ким Бу Гём, выступая 16 июля на заседании центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. В городах Сеуле, Инчхоне, а также в провинции Кёнгидо действуют максимально жёсткие меры социального дистанцирования, в то время как в большинстве других регионов действует второй уровень. Между тем, в регионах, где не вводились ограничения на количество участников частных собраний, отмечен рост числа заболевших. С учётом начала сезона летних отпусков, когда начнётся активное передвижения населения по стране, следует ввести более строгие карантинные меры за пределами столичного региона,- отметил Ким Бу Гём. Он призвал местные органы власти ограничить число участников частных собраний до четырёх человек во всех регионах, кроме столичного, где действуют более жёсткие ограничения.