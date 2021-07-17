Число новых случаев COVID-19 немного сократилось

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 15 июля в стране зарегистрированы 1.536 новых случаев COVID-19. Это немного меньше рекорда в 1615 случаев, зафиксированного накануне, но число заболевших превышает тысячу в течение десяти дней подряд. Медики ожидают роста заболеваемости во время сезона летних отпусков, когда жители страны начнут перемещаться по регионам. Общее число пациентов с подтверждённой инфекцией COVID-19 составило с начала пандемии 175.046 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 1 человек, общее число умерших – 2.051 человек. Коэффициент смертности 1,17%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 15 млн 960 тыс. человек, или 30,8% населения страны. 6 млн 326 тыс. человек, или 12,2% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 604 человека выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 157.113 человек.