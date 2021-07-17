Закон о переносе выходных дней не будет касаться двух праздников

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Закон о переносе выходных дней, принятый Национальным собранием 29 июня, будет касаться таких праздников как День Движения за независимость 1 марта, День освобождения Кореи 15 августа, День основания корейской нации 3 октября и День корейской письменности хангыль 9 октября. Он также продолжит действовать в отношении Нового года по лунному календарю Соллаль, Осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок и Дня детей. Закон предусматривает предоставление жителям страны дня отдыха в ближайший понедельник, если праздник приходится на субботу или воскресенье. Из-под его действия будут выведены День Рождения Будды и Рождество. Как сообщили 16 июля в министерстве труда и занятости, данное решение принято в целях снижения нагрузки на предприятия малого и среднего бизнеса, руководители которых выражали обеспокоенность увеличением затрат на рабочую силу. Закон распространяется на государственные и частные предприятия, за исключением компаний малого бизнеса, в которых трудятся менее пяти человек.