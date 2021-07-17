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Экономика

Распространение COVID-19 усиливает экономическую нестабильность

Write: 2021-07-16 12:33:09Update: 2021-07-16 12:34:16

Распространение COVID-19 усиливает экономическую нестабильность

Photo : YONHAP News

Южнокорейская экономика находится на пути восстановления, но нынешний рост числа новых случаев COVID-19 может отрицательно повлиять на потребительскую активность. Об этом говорится в «Зелёной книге»,  ежемесячном отчёте министерства планирования и финансов РК, опубликованном 16 июля.  Экономические данные за июнь свидетельствуют о росте потребительских расходов. Сумма оплат банковскими  картами выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи в универмагах и розничных магазинах увеличились. Мировая экономика находится на пути восстановления, но на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу инфляции возобновление роста числа случаев коронавируса в мировом масштабе может привести к ухудшению ситуации,- говорится в отчёте. Между тем, по мнению вице-премьера, министра планирования и финансов РК Хон Нам Ги, несмотря на новую волну пандемии, рост южнокорейской экономики может достичь в этом году 4,2%. 
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