Распространение COVID-19 усиливает экономическую нестабильность

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Южнокорейская экономика находится на пути восстановления, но нынешний рост числа новых случаев COVID-19 может отрицательно повлиять на потребительскую активность. Об этом говорится в «Зелёной книге», ежемесячном отчёте министерства планирования и финансов РК, опубликованном 16 июля. Экономические данные за июнь свидетельствуют о росте потребительских расходов. Сумма оплат банковскими картами выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи в универмагах и розничных магазинах увеличились. Мировая экономика находится на пути восстановления, но на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу инфляции возобновление роста числа случаев коронавируса в мировом масштабе может привести к ухудшению ситуации,- говорится в отчёте. Между тем, по мнению вице-премьера, министра планирования и финансов РК Хон Нам Ги, несмотря на новую волну пандемии, рост южнокорейской экономики может достичь в этом году 4,2%.