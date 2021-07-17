РК и США создадут рабочую группу по кибербезопасности

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В рамках реализации договорённости об укреплении партнёрства в противодействии глобальным киберугрозам, достигнутой в мае президентами РК и США Мун Чжэ Ином и Джо Байденом, две страны создадут совместную рабочую группу по кибербезопасности. Как сообщил представитель администрации южнокорейского президента, данное решение было принято на межведомственном совещании. Оно состоялось 16 июля под председательством начальника управления национальной безопасности администрации президента Со Хуна с участием первых заместителей глав 16 правительственных учреждений. Со Хун сообщил об участившихся атаках программ-вымогателей внутри страны и за рубежом, призвав разработать ответные действия. По его словам, Национальная служба разведки планирует объединить системы оповещения о кибератаках военного, гражданского и государственного секторов, оперативно обмениваясь информацией с американской стороной.