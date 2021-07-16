Остаётся неясным, посетит ли Японию президент РК Мун Чжэ Ин

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До сих пор остаётся неявным, посетит ли на этой неделе президент РК Мун Чжэ Ин Японию. «В настоящее время две страны проводят консультации, но договорённость пока не достигнута». Об этом говорится в письменном заявлении неназванного представителя администрации президента РК, распространённом 19 июля. «Неизвестно, состоятся ли визит и переговоры на высшем уровне», а причиной сложившейся ситуации является «препятствие», возникшее на последнем этапе подготовительных переговоров, - подчёркивается в заявлении. О том, что президент РК Мун Чжэ Ин посетит Японию, где будет присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио и проведёт переговоры с премьер-министром Ёсихидэ Суга сообщила в тот же день газета «Ёмиури симбун». Непосредственно после появления данного сообщения представитель президентской администрации Пак Су Хён заявил, что «решение о визите президента в Японию пока не принято». Напомнив о том, что результаты опросов общественного мнения свидетельствуют о негативном отношении многих южнокорейцев к поездке Мун Чжэ Ина в Токио, Пак Су Хён отметил, что администрация президента «осведомлена о негативных настроениях общественности». Отношения между соседними странами находятся на низком уровне из-за нерешённых проблем компенсаций корейским жертвам принудительного труда и сексуального рабства в период Второй мировой войны.