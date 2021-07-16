Остаётся неясным, посетит ли Японию президент РК Мун Чжэ Ин

До сих пор остаётся неявным, посетит ли на этой неделе президент РК Мун Чжэ Ин Японию. «В настоящее время две страны проводят консультации, но договорённость пока не достигнута». Об этом говорится в письменном заявлении неназванного представителя администрации президента РК, распространённом 19 июля. «Неизвестно, состоятся ли визит и переговоры на высшем уровне», а причиной сложившейся ситуации является «препятствие», возникшее на последнем этапе подготовительных переговоров, - подчёркивается в заявлении. О том, что президент РК Мун Чжэ Ин посетит Японию, где будет присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио и проведёт переговоры с премьер-министром Ёсихидэ Суга сообщила в тот же день газета «Ёмиури симбун». Непосредственно после появления данного сообщения представитель президентской администрации Пак Су Хён заявил, что «решение о визите президента в Японию пока не принято». Напомнив о том, что результаты опросов общественного мнения свидетельствуют о негативном отношении многих южнокорейцев к поездке Мун Чжэ Ина в Токио, Пак Су Хён отметил, что администрация президента «осведомлена о негативных настроениях общественности». Отношения между соседними странами находятся на низком уровне из-за нерешённых проблем компенсаций корейским жертвам принудительного труда и сексуального рабства в период Второй мировой войны.