В РК почти две недели более тысячи новых случаев COVID-19 в день

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 18 июля в стране зарегистрированы 1.252 новых случая COVID-19. Это меньше, чем на протяжении минувшей недели, но в данном случае причиной является сокращение количества тестов в выходные дни. Суточный прирост количества инфицированных превышает тысячу почти две недели, с 7 июля. Медики ожидают роста заболеваемости во время сезона летних отпусков, когда жители страны начнут перемещаться по регионам. Беспокойство вызывает то, что источник заражения 30% инфицированных не удаётся определить. Коэффициент воспроизводства вируса, то есть, число людей, которых может заразить один заболевший, составил 1,32, что ещё больше усложняет усилия по борьбе с инфекцией. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 1 человек, общее число умерших – 2.058 человек. Коэффициент смертности 1,15%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 16 млн 133 тыс. человек, или 31,1% населения страны. 6 млн 565 тыс. человек, или 12,6% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 677 человека выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 159.630 человек.