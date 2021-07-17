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Спорт

Основной состав олимпийской делегации РК прибыл в Токио

Write: 2021-07-19 11:21:02Update: 2021-07-19 16:35:44

Основной состав олимпийской делегации РК прибыл в Токио

Photo : YONHAP News

Основной состав южнокорейской олимпийской делегации прибыл в Токио 19 июля, за четыре дня до церемонии открытия летних Игр. В группе 69 человек, в том числе спортсмены, которые примут участие в соревнованиях по стрельбе из лука, гимнастике, настольному теннису и фехтованию. Ранее в Токио прибыли участники соревнований по парусному спорту,  футболу и пулевой стрельбе, плаванию и бадминтону. В составе олимпийской делегации РК в общей сложности 232 спортсмена и 122 официальных лица.  Заявленная цель делегации - завоевать от шести до семи золотых медалей и войти в десятку лучших в медальном зачёте. Южнокорейские спортсмены примут участие в соревнованиях по 29 видам спорта. Соревнования начнутся ещё до церемонии открытия Игр. 22 июля мужская футбольная команда РК встретится в групповом турнире с командой Новой Зеландии, а предварительный этап соревнований по стрельбе из лука среди мужчин и женщин запланирован на утро 23 июля. 
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