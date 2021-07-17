Южнокореец Ким Хон Бин – первый в мире инвалид, покоривший все 14 главных вершин мира

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Южнокорейский альпинист Ким Хон Бин, у которого отсутствуют пальцы на руках, 18 июля в 16:58 достиг вершины Броуд-пика высотой 8.047 метров в составе хребта Каракорум в Пакистане. Об этом сообщили 19 июля в Альпийской федерации города Кванчжу. Совершив этот подвиг, 57-летний альпинист, потерявший все пальцы на руках из-за обморожения около 30 лет назад, стал первым инвалидом в мире, поднявшимся на 14 восьмитысячников на всех континентах. Он стал 44-м человеком в мире и седьмым у себя на родине, покорившим 14 вершин. Как отмечается в сообщении Альпийской федерации города Кванчжу, группа альпинистов из шести человек, в состав которой входил Ким Хон Бин, 14 июня отправилась в Гималаи. Ровно через месяц, 14 июля, на высоте 4.800 метров на склоне Броуд-пика был разбит базовый лагерь. Изначально экспедиция была запланирована на прошлый год, но была отложена из-за пандемии COVID-19. Известно, что Ким Хон Бин потерял все пальцы на руках в 1991 году, в результате обморожения во время восхождения на гору Мак-Кинли высотой 6.194 метра, самую высокую гору в Северной Америке. Однако, благодаря неукротимой воле и боевому духу, он стал первым инвалидом в мире, покорившим самые высокие горы на семи континентах. Ким Хон Бин выразил надежду на то, что его достижение воодушевит всех южнокорейцев, измученных COVID-19.