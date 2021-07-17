За пределами столичного региона ограничено число участников личных встреч

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В рамках борьбы с распространением вируса COVID-19, начиная с 19 июля, за пределами столичного региона число участников личных встреч не должно превышать четырёх человек. Об ужесточении мер социального дистанцирования объявил накануне премьер-министр РК Ким Бу Гём. В столичном регионе, включающем города Сеул и Инчхон, а также провинцию Кёнгидо, действует самый жёсткий, четвёртый уровень социального дистанцирования, который предусматривает не более четырёх участников личных встреч в дневное время и не более двух после 18:00. После ужесточения мер социального дистанцирования в столичном регионе прошла неделя, но количество подтверждённых случаев инфекции не снижается,- заявил Ким Бу Гём, выступая 18 июля на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. «Принятие антивирусных мер должно опережать скорость распространения вируса», - подчеркнул он.