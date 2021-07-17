Правящая партия и правительство договорились увеличить помощь мелким предпринимателям

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19 июля правящая Демократическая партия Тобуро и правительство РК договорились увеличить помощь владельцам малого бизнеса, пострадавшим от пандемии COVID-19. Как сообщил журналистам представитель Демократической партии Тобуро Ко Ён Чжин, стороны договорились увеличить помощь до максимального уровня, когда-либо существовавшего в случае стихийных бедствий, и расширить круг её получателей. Распределение помощи начнётся 17 августа. В соответствии с утверждённым графиком, право на её получение будут иметь около 80% из 1 млн 130 тыс. мелких предпринимателей. Соответствующие парламентские комитеты договорились в дополнение к 3 трлн 900 млрд вон (3 млрд 400 млн долларов), уже предусмотренным на эту цель в дополнительном бюджете, выделить ещё 3,5 трлн вон (3 млрд долларов). Правительство отразит данную договорённость в законе о дополнительном бюджете, который будет увеличиваться и дальше,- отметил представитель правящей партии. В конце июня правительство предложило дополнительный бюджет в размере 33 трлн вон (около 29 млрд долларов) для финансирования пятого пакета помощи наиболее нуждающимся гражданам страны и мелким предпринимателям, пострадавшим от пандемии COVID-19. До сих пор правительство было против увеличения размера дополнительного бюджета, поскольку в этом случае придётся продавать государственные облигации.