Операции южнокорейцев с иностранными акциями достигли нового максимума

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Согласно данным Корейского депозитария ценных бумаг, опубликованным 19 июля, объем операций южнокорейцев с иностранными акциями за период с января по июнь текущего года составил 207 млрд 740 млн долларов. Это на 63% больше, чем во второй половине прошлого года, а также новый максимум за первое полугодие с момента начала отслеживания данных в 2011 году. Показатель включает покупки и продажи акций за рубежом через депозитные учреждения. Стоимость акций США, операции с которыми совершали южнокорейские инвесторы, составила 193 млрд 970 млн долларов. Это на 67,5% больше, чем в предыдущем полугодии. На втором месте по объёму операций акции Гонконга – 8 млрд 310 млн долларов. Американский производитель электромобилей Tesla Motors был фаворитом южнокорейских инвесторов – 17 млрд 780 млн долларов, за ним следовали производитель видеоигр GameStop – 6 млрд 250 млн долларов и производитель смартфонов Apple – 5 млрд 860 млн долларов.