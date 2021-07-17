Бывший генпрокурор РК сохраняет лидерство в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты

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Бывший генеральный прокурор РК Юн Сок Ёль сохранил лидерство в рейтинге потенциальных участников президентских выборов в марте будущего года. По результатам опроса 1.013 жителей разных регионов страны, проведённого по заказу TBS Корейским институтом общественного мнения 15-16 июля, Юн Сок Ёля хотели бы видеть на посту президента 30,3% респондентов. Это на 0,4% больше, чем на прошлой неделе. На втором месте губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, которого поддерживают 25,4% респондентов. Это на 1,5% меньше, чем неделю назад. На третьем месте в рейтинге бывший премьер-министр РК Ли Нак Ён, которого поддерживают 19,3% опрошенных, что на 1,2% больше, чем на прошлой неделе. Бывший председатель комитета по аудиту и инспекциям Чхве Чжэ Хён – на четвёртом месте. Его поддерживают 5,6%, что на 3,1% больше, чем на прошлой неделе. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1 при уровне достоверности 95%.