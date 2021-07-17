Для Сеула и ряда регионов РК выпущено предупреждение о сильной жаре

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19 июля Корейская метеорологическая администрация выпустила предупреждение о сильной жаре для Сеула, провинций Кёнгидо, Канвондо, Чхунчхондо и Чолладо. Там до конца недели прогнозируются дневные максимумы температур до +36°C. Предупреждения о жаре выпускаются в тех случаях, когда в течение двух или более дней ощущаемая температура воздуха превышает +35°C. Синоптики прогнозируют кратковременные сильные ливни, сопровождаемые грозами и порывами ветра, в провинции Чолла-Намдо, западных частях провинции Кёнсан-Намдо и на острове Чечжудо. Максимальная температура воздуха на всей территории страны составит до конца недели от +31°C до +36°C, поскольку Корейский полуостров находится под действием так называемого теплового купола, когда обширная область высокого давления препятствует проникновению холодного воздуха.