Ожидаемая продолжительность жизни в РК на 2,3 года дольше, чем в ОЭСР

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Ожидаемая продолжительность жизни, то есть, среднее количество лет, которое, по прогнозам, проживут дети, рождённые в этом году, составляет в РК 83,3 года. Это на 2,3 года больше, чем в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщили 19 июля в министерстве здравоохранения и социального обеспечения РК, сославшись на статистический отчёт ОЭСР, в котором проанализированы данные за 2019 год. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась в РК за последние 10 лет на 3,3 года. Смертность от самоубийств (24,7 на каждые 100 тыс. человек населения) оказалась в РК самой высокой в ОЭСР, более чем вдвое превысив средний показатель (11 на каждые 100 тыс. человек населения). Южнокореец обращался к врачу в среднем 17,2 раза в год, что также является самым высоким показателем среди стран ОЭСР, где он составляет 6,8.