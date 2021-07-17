Мун Чжэ Ин: Никто не освобождается от соблюдения карантинных требований

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Никто не освобождается от ответственности, когда речь идёт о соблюдении карантинных требований, и с их нарушениями будет вестись серьёзная борьба,- заявил 19 июля президент РК Мун Чжэ Ин в ходе еженедельной встречи со своими советниками. Глава государства добавил, что основная задача – активные усилия по сдерживанию распространения вируса. Это, прежде всего, расширение тестирования и эпидемиологических обследований, увеличение количества коек и лечебных центров, а также постоянные проверки учреждений повышенного риска и мест отдыха. Президент поблагодарил жителей страны за сотрудничество, а медицинских работников - за их самоотверженную работу в условиях сильной жары. Он пообещал обеспечить население страны достаточным количеством вакцин, а также оказать реальную помощь самозанятым и владельцам малого бизнеса. Президент призвал Национальное собрание как можно скорее утвердить дополнительный бюджет.