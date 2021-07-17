23 участника профсоюзного митинга привлечены к ответственности

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Полиция привлекла к ответственности 23 представителя Корейской конфедерации профсоюзов за нарушение карантинных требований. Несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, 3 июля в центре Сеула состоялся митинг, в котором приняли участие около 8 тысяч человек. Они требовали пересмотра закона о труде. Большинство демонстрантов были в масках, но во время митинга держались близко друг к другу. На данный момент по крайней мере у трёх участников мероприятия выявлен положительный результат теста на вирус. Всем остальным участникам предписано пройти тестирование. Полицейское расследование началось, когда страну охватила четвёртая волна пандемии с резким увеличением числа новых случаев заражения в столичном регионе. Председатель Корейской конфедерации профсоюзов Ян Гён Су осудил правительство за то, что оно перекладывает на профсоюзы свои провалы в борьбе с пандемией.