Визит президента РК Мун Чжэ Ина в Японию не состоится

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Визит президента РК Мун Чжэ Ина в Японию для участия в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио и переговоров с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой не состоится. Об этом сообщил 19 июля журналистам представитель администрации президента Пак Су Хён, подчеркнув, что решение главы государства связано с отсутствием надежд на благоприятные результаты саммита и другими обстоятельствами. Он отметил также, что двусторонние консультации по подготовке визита были содержательными. Одновременно с возможностью проведения южнокорейско-японского саммита стороны обсудили исторические вопросы и направления дальнейшего сотрудничества. Консультации прошли в дружеской атмосфере, было проявлено значительное взаимопонимание, но достигнутых результатов оказалось недостаточно, чтобы их рассматривать в качестве предпосылки к саммиту,- сказал представитель администрации южнокорейского президента. Назвав Олимпийские игры в Токио «фестивалем мира во всём мире», он пожелал правительству Японии успешного проведения Игр. Ранее в тот же день представитель администрации президента РК заявил, что на последнем этапе подготовительных консультаций возникло «препятствие» для саммита. Отношения между соседними странами находятся на низком уровне из-за нерешённых проблем компенсаций корейским жертвам принудительного труда и сексуального рабства в период Второй мировой войны. Результаты опросов общественного мнения свидетельствуют о негативном отношении многих южнокорейцев к поездке Мун Чжэ Ина в Токио.