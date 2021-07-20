Президент РК призвал готовиться к изменению условий торговли

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Президент РК Мун Чжэ Ин считает необходимым немедленное принятие на уровне государства и частных лиц мер реагирования на изменения в условиях международной торговли в соответствии с усилиями по борьбе с изменением климата. Выступая 20 июля на еженедельном заседании кабинета министров, глава государства напомнил, что Евросоюз планирует ввести в 2026 году пограничный налог на выбросы углерода на определённые товары, импортируемые из третьих стран с более низкими экологическими стандартами. Он также обратил внимание на вступающий в 2035 году в силу запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. «Изменения в международной торговой среде, направленные на ужесточение экологических норм, становятся реальностью, а не вопросом отдалённого будущего», - подчеркнул глава государства. В этой связи возникла настоятельная необходимость в разработке мер по минимизации воздействия решений Евросоюза на отечественные компании,- добавил президент. Он призвал правительство и частный сектор ускорить реализацию программы создания низкоуглеродной экономики с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году.