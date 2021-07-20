Минобороны РК принесло извинения за массовую вспышку COVID-19 среди военных моряков

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20 июля министр обороны РК Со Ук извинился за неспособность предотвратить массовое заражение вирусом COVID-19 военных моряков из подразделения «Чхонхэ». Накануне выяснилось, что инфицированы 247 членов экипажа эсминца «Король Мунму Великий». Это 82% состава подразделения общей численностью 301 человек. Распространение вируса спровоцировало то, что военнослужащему с симптомами респираторного заболевания врач дал лишь лекарства от простуды, не сделав тест на коронавирус. Министерство обороны подверглось критике за то, что ни один военнослужащий из контингента «Чхонхэ» не был вакцинирован. Официальные лица заявили, что подразделение отправилось в Африку до начала вакцинации, а с доставкой вакцин возникли сложности. «Я хотел бы принести глубочайшие извинения за то, что не смог тщательно позаботиться о военных моряках из подразделения «Чхонхэ», которые посвятили себя нации, в результате чего многие были инфицированы. Я чувствую большую ответственность»,- заявил Со Ук. Признав, что правительство не предприняло достаточных усилий для вакцинации военнослужащих, он пообещал разработать и тщательно реализовать меры для обеспечения безопасности войск за рубежом.