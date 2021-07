Photo : YONHAP News

Южнокорейская группа BTS добавила ещё один пункт в свой обширный список достижений. Новая англоязычная песня Permission to Dance сразу после выхода заняла первое место в Billboard Hot 100, сместив на седьмое место предыдущий хит группы под названием Butter, который удерживал лидерство в чарте в течение рекордных семи недель подряд. Permission to Dance - пятая по счёту песня BTS, которая заняла первое место в чарте после Dynamite, Life Goes On, Butter и ремикса песни американского исполнителя Джейсона Деруло и новозеландского продюсера Jawsh 685 под названием Savage Love. Permission to Dance - второй совместный проект группы с британским певцом и автором песен Эдом Шираном. Южнокорейским исполнителям потребовалось чуть более 10 месяцев, чтобы пять их хитов достигли первого места в чарте. По этому показателю они уступают лишь Майклу Джексону, который сделал это за девять месяцев в 1987-88 годах.