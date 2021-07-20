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В Токио прошла встреча представителей МИД РК и Японии

Write: 2021-07-21 11:01:02Update: 2021-07-21 11:01:54

В Токио прошла встреча представителей МИД РК и Японии

Photo : YONHAP News

20 июля в Токио состоялась встреча замминистра иностранных дел РК Чхве Чжон Гона и его японского коллеги Такео Мори. Встреча состоялась на следующий день после того, как стало известно об отмене визита президента РК Мун Чжэ Ина в Токио. Стороны затронули такие вопросы, как позиция японских властей относительно дальнейшего развития отношений с Сеулом,  выплата компенсаций корейским жертвам принудительного труда в период протектората Японии над Кореей, проблема сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны, а также сотрудничество в борьбе с COVID-19. Между тем, 21 июля Чхве Чжон Гон примет участие в трёхсторонней встрече заместителей министров иностранных дел РК, США и Японии. В мероприятии примет участие помощник госсекретаря США Уэнди Шерман. Стороны, как ожидается, затронут ситуацию вокруг КНДР, вопросы борьбы с изменениями климата и COVID-19. Трёхсторонний диалог проводится впервые за 4 года. 23 июля замминистра РК вернётся в Сеул для проведения двусторонних переговоров с Уэнди Шерман. 
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