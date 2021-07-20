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В мире

Госдеп США призвал РК и Японию к конструктивному диалогу

Write: 2021-07-21 12:00:27Update: 2021-07-21 12:01:18

Госдеп США призвал РК и Японию к конструктивному диалогу

Photo : KBS News

Трёхсторонние отношения между РК, США и Японией представляют особую важность в вопросе общей безопасности и защиты государственных интересов. Об этом в ходе очередного брифинга 20 июля заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс. Он отметил, что конструктивные отношения трёх стран особенно важны в вопросах реализации принципов свободы и демократии, защиты прав человека и женщин, борьбы с изменениями климата, установления мира и безопасности. Ему также задали вопрос о позиции США по проблеме сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. Нед Прайс упомянул соглашение РК и Японии от 2015 года по урегулированию спора вокруг данной проблемы, назвав его показателем стремления сторон к построению продуктивных и конструктивных отношений. По его словам, США приветствовали такие усилия двух стран. Прайс также подчеркнул, что даже при наличии непростых исторических споров необходимо поддерживать сотрудничество по важным региональным и международным вопросам. 
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