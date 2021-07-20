В РК новый рекорд по количеству новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 20 июля в стране зарегистрированы 1.784 новых случая COVID-19. Это на 506 больше, чем в предыдущий день. Данный показатель является максимальным с 20 января прошлого года, когда в стране был зарегистрирован первый заражённый. Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 июля – 1.614 человек. Более тысячи заболевших за сутки выявляются две недели подряд. Число заболевших растёт во всех регионах страны. Беспокойство медиков вызывает также рост числа случаев варианта коронавируса Дельта. Общее число пациентов с подтверждённой инфекцией COVID-19 с начала пандемии - 182.265 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 1 человек, общее число умерших – 2.060 человек. Коэффициент смертности 1,13%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 16 млн 442 тыс. человек, или 32% населения страны. 6 млн 684 тыс. человек, или 13% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 1.287 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 161.634 человека. Между тем, нынешний четвёртый уровень социального дистанцирования, действующий в столичном регионе, продлится до 25 июля. В конце недели власти объявят о дальнейших мерах сдерживания пандемии. Судя по всему, четвёртый уровень будет сохранён. Рассматривается возможность ужесточения карантинных мер в регионах. Эксперты полагают, что пик нынешней волны COVID-19 придётся на конец июля – начало августа, в разгар сезона отпусков. Премьер-министр РК Ким Бу Гём заявил, что сейчас необходимо ненадолго снизить излишнюю активность. Он призвал жителей страны выбрать «безопасный отдых» с соблюдением правил социального дистанцирования, отказавшись от совместного отдыха.