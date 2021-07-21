В Токио состоялась встреча представителей МИД РК, США и Японии

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21 июля в Токио состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гона с его американским и японским коллегами - Уэнди Шерман и Такео Мори. С 2015 по 2016 год трёхсторонние переговоры проводились четыре раза. Но при администрации Дональда Трампа в США они стали организовываться гораздо реже. Как сообщили в госдепартаменте США, в ходе встречи в Токио стороны договорились об укреплении взаимодействия в борьбе с глобальным изменением климата, распространением COVID-19 и по вопросу оживления национальных экономик. Они также подтвердили общую приверженность цели по денуклеаризации Корейского полуострова. Участники встречи подчеркнули необходимость сохранить «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион». Уэнди Шерман высоко оценила трёхстороннее сотрудничество Сеула, Вашингтона и Токио, отметив, что оно является чётким посланием для Пхеньяна. 21 июля первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман прибывает в Сеул, где 23 июля проведёт двусторонние переговоры с Чхве Чжон Гоном. Они обсудят вопросы, касающиеся двусторонних отношений, возобновления диалога с Пхеньяном и других актуальных тем.