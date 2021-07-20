Губернатора провинции Кёнсан-Намдо приговорили к двум годам лишения свободы

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Верховный суд РК приговорил губернатора провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су к двум годам тюремного заключения за создание препятствий в работе государственных органов. Речь идёт о сговоре с целью манипулирования общественным мнением в интернете в пользу правящей Демократической партии Тобуро и оказания косвенной помощи президенту Мун Чжэ Ину в преддверии президентских выборов 2017 года. Верховный суд вынес решение 21 июля, оставив в силе решение суда второй инстанции, вынесенное в ноябре 2020 года. В августе 2018 года губернатору было предъявлено обвинение в сговоре с политическим блогером Ким Дон Воном, известным под псевдонимом Druid king, с целью искусственного завышения количества лайков относительно политических комментариев в интернете. Таким образом, они якобы хотели повысить шансы на победу Мун Чжэ Ина в президентских выборах. В ноябре 2016 года Ким Гён Су присутствовал на демонстрации компьютерной программы «King Crab», которая увеличивает количество фальшивых комментариев в интернете. Верховный суд не принял заявление губернатора о том, что он не знал о существовании компьютерной программы «King Crab». Решающим доказательством вины подсудимого стал факт создания секретного чата между Ким Гён Су и Ким Дон Воном в одном из мессенджеров. Через чат осуществлялась передача информации, касающейся общественных настроений и других конфиденциальных сведений. Ким Гён Су удалил всю информацию в чате, однако его собеседник - блогер Druid King успел сделать скриншоты переписки. Верховный суд РК также признал решение суда второй инстанции, согласно которому с Ким Гён Су было снято обвинение в нарушении закона «О выборах должностных лиц». В январе 2019 года суд признал Ким Гён Су виновным по обвинению в том, что за интернет-манипуляции он предложил блогеру Druid king должность генерального консула в японском городе Сендай. Согласно окончательному решению Верховного суда, Ким Гён Су теряет свой пост губернатора провинции Кёнсан-Намдо и лишается права участвовать в выборах в течение пяти лет.