Президент Ирана призвал РК решить проблему замороженных активов Ирана

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20 июля президент Ирана Хасан Рухани призвал РК приложить усилия для решения проблемы замороженных в южнокорейских банках иранских активов. Об этом он заявил на состоявшейся в Тегеране церемонии вручения президенту Ирана верительной грамоты новым послом РК Юн Ган Хёном. Хасан Рухани выразил надежду на то, что этот вопрос будет решён в ближайшее время, поскольку он очень негативно сказывается на двусторонних отношениях и доверии иранцев к РК. Президент Ирана также сказал, что, несмотря на обещания Сеула, проблема остаётся нерешённой, и у Ирана возникают проблемы с закупкой медицинского и фармацевтического оборудования, а также вакцин против COVID-19. Хасан Рухани отметил, что Иран имеет полное право использовать свои активы, замороженные в южнокорейских банках в связи с «незаконными» санкциями США. Около 7 млрд долларов, которые РК должна выплатить Ирану в счёт закупленной нефти, остаются замороженными с тех пор, как США включили центральный банк Ирана в свой санкционный список в 2018 году.