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Политика

Политические партии РК неоднозначно отреагировали на решение Верховного суда по делу Ким Гён Су

Write: 2021-07-21 16:33:46Update: 2021-07-21 16:34:06

Политические партии РК неоднозначно отреагировали на решение Верховного суда по делу Ким Гён Су

Photo : YONHAP News

Политические партии РК неоднозначно отреагировали на решение Верховного суда РК, приговорившего губернатора провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су к двум годам лишения свободы за создание препятствий работе государственных органов. Пресс-секретарь правящей Демократической партии Тобуро Ли Со Ён выразила сожаление по поводу такого решения Верховного суда РК, одновременно заявив, что уважает его. Пресс-секретарь основной оппозиционной партии Сила народа Чон Чжу Хе заявила, что манипуляция общественным мнением, в которой был уличён Ким Гён Су, является актом, разрушающим демократию. Она добавила, что подобных действий нельзя допускать, поскольку это подрывает принципы справедливости процесса выборов. Пресс-секретарь партии Сила народа также призвала президента РК Мун Чжэ Ина и Демократическую партию Тобуро принести извинения за манипуляцию общественным мнением, поскольку губернатор провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су был одной из ключевых фигур для этой партии во время предвыборной кампании перед президентскими выборами в 2017 году. 
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