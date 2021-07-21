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22 июля помощник госсекретаря США Уэнди Шерман прибыла в Сеул из Токио в рамках турне по странам Азии. В первый день своего пребывания в РК она встретится с высокопоставленными дипломатами и чиновниками, ответственными за национальную безопасность. В ходе встреч, предположительно, будут обсуждаться направления политики администрации Байдена по таким вопросам как альянс Сеула и Вашингтона, обстановка на Корейском полуострове, изменение климата и меры борьбы с COVID-19. 23 июля Шерман и замминистра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон проведут 9-й стратегический диалог на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. Стороны рассмотрят основные достижения майского саммита глав РК и США, обсудят план реализации достигнутых договорённостей по таким направлениям как глобальное партнёрство по вакцинам, укрепление цепочки поставок полупроводников и аккумуляторных батарей большой ёмкости, интеграция «новой южной политики» Сеула с Индо-Тихоокеанской стратегией Вашингтона. Ожидается, что стороны обсудят возможность возвращения Пхеньяна за стол переговоров. 23 июля Шерман вылетит в Монголию, после чего 25 июля посетит китайский Тяньцзинь, где встретится с министром иностранных дел КНР Ван И.