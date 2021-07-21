В РК очередной рекорд по числу новых случаев COVID-19

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В РК достигнут очередной рекорд по числу новых случаев COVID-19. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 21 июля в стране зарегистрированы 1.842 новых случая инфекции. Это самый высокий показатель с 20 января прошлого года, когда в стране был выявлен первый заражённый. Предыдущий рекорд, зафиксированный накануне, составил 1.784 человека. Число заболевших растёт во всех регионах, и карантинные органы не исключают возможности распространения самого жёсткого, четвёртого уровня социального дистанцирования на всю страну. Беспокойство вызывает также рост числа случаев варианта коронавируса Дельта. Общее число пациентов с подтверждённой инфекцией COVID-19 с начала пандемии составило 184.103 человека. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 3 человека, общее число умерших – 2.063 человека. Коэффициент смертности 1,12%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 16 млн 583 тыс. человек, или 32% населения страны. 6 млн 723 тыс. человек, или 13% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 1.439 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 163.073 человека.