Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

МВФ сохранил прогноз роста мировой экономики на уровне 6%

Write: 2021-07-22 12:21:32Update: 2021-07-22 16:23:15

МВФ сохранил прогноз роста мировой экономики на уровне 6%

Photo : YONHAP News

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил свой прогноз роста мировой экономики на этот год на уровне 6%. Об этом 21 июля заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, выступая на онлайн-мероприятии, организованном при поддержке Института международной экономики Петерсона. В своём январском отчёте о перспективах развития мировой экономики МВФ определил темпы роста на этот год на уровне 5,5%, но в апреле повысил значение на 0,5 процентных пункта до 6%. При этом, по словам Кристалины Георгиевой, прогнозы по отдельным странам изменены в зависимости от уровня вакцинации и их финансового положения. Глава МВФ подчеркнула, что для стабильного восстановления экономики необходимо довести общемировой уровень вакцинации как минимум до 40% в этом году и до 60% к середине следующего года. По её мнению, США должны взять на себя инициативу в данном направлении. В то же время при нынешнем уровне вакцинации ожидается, что пандемия COVID-19 не закончится до конца следующего года.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >