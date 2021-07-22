МВФ сохранил прогноз роста мировой экономики на уровне 6%

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Международный валютный фонд (МВФ) сохранил свой прогноз роста мировой экономики на этот год на уровне 6%. Об этом 21 июля заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, выступая на онлайн-мероприятии, организованном при поддержке Института международной экономики Петерсона. В своём январском отчёте о перспективах развития мировой экономики МВФ определил темпы роста на этот год на уровне 5,5%, но в апреле повысил значение на 0,5 процентных пункта до 6%. При этом, по словам Кристалины Георгиевой, прогнозы по отдельным странам изменены в зависимости от уровня вакцинации и их финансового положения. Глава МВФ подчеркнула, что для стабильного восстановления экономики необходимо довести общемировой уровень вакцинации как минимум до 40% в этом году и до 60% к середине следующего года. По её мнению, США должны взять на себя инициативу в данном направлении. В то же время при нынешнем уровне вакцинации ожидается, что пандемия COVID-19 не закончится до конца следующего года.