Президент РК принял помощника госсекретаря США

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22 июля президент РК Мун Чжэ Ин принял помощника госсекретаря США Уэнди Шерман, прибывшую в Сеул из Токио в рамках турне по странам Азии. Во встрече также участвовали исполняющий обязанности посла США в РК Крис Дель Корсо, начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хун и замминистра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон. Ранее в тот же день с помощником госсекретаря США встретился министр иностранных дел РК Чон Ый Ён. Участники встречи подтвердили общую цель полной денуклеаризации Северной Кореи и установления прочного мира на Корейском полуострове, подтверждённые лидерами двух стран во время майского саммита,- сообщили в южнокорейском МИД. Они разделили точку зрения о необходимости достижения всех поставленных целей дипломатическими средствами, договорились продолжить тесное сотрудничество на всех уровнях, чтобы вернуть Северную Корею за стол переговоров. Состоялся также обмен мнениями по основным региональным и глобальным вопросам. 23 июля Уэнди Шерман и замминистра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон проведут Девятый стратегический диалог на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. 23 июля Уэнди Шерман вылетит в Монголию, а 25 июля посетит китайский Тяньцзинь, где встретится с министром иностранных дел КНР Ван И.