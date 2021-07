Photo : YONHAP News

Группа BTS возглавила главный чарт синглов США со своей новой песней Permission to Dance, а также заняла первое место в рейтинге Artist 100, обойдя поп-звезду Оливию Родриго. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Billboard 20 июля. Рейтинг Artist 100 представляет собой всестороннюю оценку влияния и узнаваемости исполнителя. BTS возглавляют его уже в 17-й раз. Сингл Permission to Dance занял первое место не только в Hot 100, но и в Billboard Global 200 и Billboard Global. Ранее сингл Butter семь недель подряд занимал первое место в Hot 100. Похожим образом песня Permission to Dance возглавила еженедельный чарт стриминга Oricon, сменив хит Butter, который занимал первую строчку 8 недель подряд.