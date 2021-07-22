Минобороны РК приступило к проверке обстоятельств массового заражения в подразделении «Чхонхэ»

Photo : YONHAP News

22 июля в министерстве обороны РК сформирована группа инспекторов из 10 человек для проверки обстоятельств массового заражения вирусом COVID-19 военнослужащих из подразделения «Чхонхэ». Из-за того, что вирус обнаружен у 90% военнослужащих, подразделение вынуждено было прервать своё участие в международной миссии по борьбе с пиратством у берегов Африки. Известно, что проникновение вируса на эсминец «Король Мунму Великий» произошло во время его стоянки в порту с 28 июня по 1 июля. На следующий день после того, как корабль покинул порт, у одного военнослужащего появились симптомы респираторного заболевания. Ситуация осложнилась тем, что ни один из военнослужащих из контингента «Чхонхэ» не был вакцинирован. В минобороны объясняют это тем, что подразделение покинуло РК до начала вакцинации, а доставка вакцин к месту его дислокации была связана со сложностями. Инспекторы проверят, насколько правильно действовали в сложившейся ситуации Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил, штаб военно-морских сил, Главное военно-медицинское управление вооружённых сил и командование подразделения Чхонхэ. Военные подверглись критике за слабую первоначальную реакцию на вспышку болезни и за то, что они недостаточно активно искали способы вакцинации моряков. По результатам проверки будут приняты меры в отношении виновных,- говорится в сообщении минобороны. На эсминце проведена дезинфекция, на него прибыл сменный экипаж. По данным на середину дня 22 июля, общее число военнослужащих, заражённых вирусом, составило 271 человек. 17 из них, в том числе, один в тяжёлом состоянии, находятся в больнице, а остальные – в центре изоляции. 30 человек с отрицательным результатом теста изолированы.