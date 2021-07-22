Помощник Госсекретаря США посетит Китай

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Помощник госсекретаря США Уэнди Шерман на этой неделе посетит Китай, где проведёт переговоры о способах улучшения двусторонних отношений и активизации сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Как сообщили 21 июля в госдепартаменте, Уэнди Шерман посетит Тяньцзинь, где 25 июля встретится с рядом официальных лиц, в том числе, с министром иностранных дел Китая Ван И. «Этот визит является частью усилий США по налаживанию откровенного обмена мнениями с официальными лицами КНР для продвижения американских интересов и ценностей. Помощник госсекретаря обсудит области, в которых у США существуют серьёзные опасения по поводу действий КНР, а также области, в которых интересы двух стран совпадают», - подчёркивается в заявлении. Представитель госдепартамента Нед Прайс отметил, что в ходе визита Шерман в Китай будут обсуждаться проблемы Северной Кореи. Он подтвердил, что США и Китай разделяют общие интересы, когда речь идёт о Северной Корее. «Никому не интересно, чтобы КНДР представляла угрозу региону и, возможно, странам за его пределами. Не в чьих-либо интересах, чтобы в КНДР началась гуманитарная катастрофа, и поэтому у нас есть некоторое совпадение интересов, когда дело доходит до КНДР», - сказал Нед Прайс. В ходе визита в Японию Уэнди Шерман подтвердила, что США готовы сотрудничать с Северной Кореей, выразив надежду на положительный ответ.