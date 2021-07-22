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В Корее

Вице-председатель Samsung Electronics Ли Чжэ Ён может быть освобождён условно-досрочно

Write: 2021-07-22 15:06:23Update: 2021-07-22 15:07:28

Вице-председатель Samsung Electronics Ли Чжэ Ён может быть освобождён условно-досрочно

Photo : YONHAP News

Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, который в настоящее время отбывает тюремное заключение  по обвинению в причастности к коррупции, может быть освобождён условно-досрочно. Согласно источникам в судебных органах, министерство юстиции недавно рассмотрело список кандидатов на условно-досрочное освобождение в начале августа, и в них есть Ли Чжэ Ён. Приговорённый к 2,5 годам тюремного заключения, он имеет право на условно-досрочное освобождение к концу июля после отбытия 60% срока. Политические и деловые круги  предлагают либо помиловать фактического главу группы  Samsung указом президента страны, либо освободить его условно-досрочно. Второй вариант более предпочтителен, поскольку не налагает ответственности на руководство страны. Между тем, в министерстве юстиции отказались подтвердить, является ли Ли Чжэ Ён потенциальным кандидатом на условно-досрочное освобождение, сославшись на конфиденциальность. 
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