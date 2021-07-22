В РК по-прежнему более 1.600 новых случаев COVID-19 за сутки

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 22 июля в стране зарегистрированы 1.630 новых случаев COVID-19. Это меньше, чем рекордные 1.842 случая накануне, когда на родину прибыли 270 заражённых вирусом военнослужащих из подразделения «Чхонхэ». Тем не менее, с 7 июля в стране фиксируются более тысячи новых случаев инфекции в сутки, а темпы распространения вируса по всей стране увеличиваются. Беспокойство вызывает также рост числа случаев варианта коронавируса Дельта. Общее число пациентов с подтверждённой инфекцией COVID-19 с начала пандемии составило 185.733 человека. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 3 человека, общее число умерших – 2.066 человек. Коэффициент смертности 1,11%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 16 млн 723 тыс. человек, или 32% населения страны. 6 млн 779 тыс. человек, или 13% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 1.133 человека выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 164.206 человек.