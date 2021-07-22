ЮНЕСКО: Япония не почтила память жертв принудительного труда

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Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО призвал Японию сдержать своё обещание почтить память жертв принудительного труда в информационном центре, посвящённом объектам промышленной революции, которые внесены в Список всемирного наследия. В ходе очередного заседания комитета, состоявшегося 22 июля в формате видеоконференции, принята резолюция, в которой выражено глубокое сожаление по поводу невыполнения Токио своего обещания. После того, как в 2015 году 23 объекта эпохи Мэйдзи были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Токио заявил, что создаст информационный центр, в котором будут собраны экспонаты о жертвах среди корейцев, «которые против их воли были вынуждены работать в суровых условиях на некоторых объектах в период Второй мировой войны». Между тем, в информационном центре фактически освещаются лишь достижения японской промышленной революции, но не упоминаются страдания жертв на промышленных объектах, в том числе, на печально известном острове Хасима, где многие корейцы работали на угольных шахтах. Таким образом, Япония не выполнила рекомендации ЮНЕСКО, и это подтвердила комиссия Комитета всемирного наследия, посетившая Японию,- говорится в резолюции.